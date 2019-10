Imola: depositate le vere ricette di garganelli, cappelletti e torta

Sono tre le ricette depositate alla Camera di Commercio di Bologna dall'Accademia Italiana della Cucina che caratterizzano la gastronomia imolese: i garganelli, la 'vera' torta e i cappelletti.

Piatti che ora rientrano nell'elenco di specialità del territorio, per un numero complessivo di 34 ricette depositate dal 1972 ad oggi. Una decisione che arriva dopo una lunga ricerca da parte degli esperti dell'Accademia e dell'Associazione Periti Agrari ex allievi dell'Istituto Scarabelli di Imola, che hanno realizzato un'indagine storica per ricostruire le vere ricette.

"Imola è una città di frontiera tra Emilia e Romagna e la cucina rifletta in larga parte questo pendolarismo- ha commentato all'Ansa Antonio Gaddoni, rappresentante della delegazione imolese dell'Accademia - Le preparazioni hanno raccolto il fermento proveniente da entrambi i fronti e così, poco a poco, è cresciuta l'attitudine a dare sostanza a questi piatti".