Ristoranti etnici: specialità africane a Bologna

Se avete voglia di etnico, Bologna è una città piena di ristoranti e take away. Tra questi c'è anche la scelta di locali che propongono specialità africane. Vediamo insieme quali...

Ristorante africano Adal

Il ristorante è in via Giorgio Vasari 7, e propone zighinì, couscous e falafel tra pareti gialle e sedie di bambù in locale informale, dove si svolgono anche serate in compagnia della musica. Un ristorante che dal 1990 propone un frammento di Africa a poca distanza dalla Fiera e dalla stazione, in un ambiente ricco di colori e profumi.

Ristorante Senafe

In via Nicolò Dall'Arca, il ristorante propone zighinì, carne alla griglia e specialità tipiche. Un luogo informale, punto di ritrovo di chi vuole pranzare o cenare assaporando gusti lontani.

Ristorante Habesha

In via Ferrarese, il risrotante propone zighni, doro wet, derek tips e birra St George. Un viaggio nella cucina etiope ed eritrea, dove è possibile assaporare piatti tipici a base di carne o vegeteriani.