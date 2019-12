Il CT della Nazionale Roberto Mancini visita a sorpresa i piccoli pazienti del Bellaria

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha fatto visita ai bambini ricoverati all’Ospedale Bellaria, grazie al costante impegno dell'Associazione Bimbo Tu. Una incontro emozionante, dove Mancini ha visitato l’area pediatrica dell’ISNB e conosciuto i piccoli pazienti, i loro genitori, i volontari, infermieri e alcuni medici.

Il CT ha regalato le magliette di alcuni giocatori ai bimbini, li ha ascoltati e con alcuni ha anche giocato a biliardino.

E’ stato il presidente della Onlus, Alessandro Arcidiacono, insieme ai volontari, ad accogliere Roberto Mancini, spiegando il costante impegno di Bimbo Tu nello stare vicino ai piccoli ricoverati, sostenendo anche le famiglie: occasione per spiegare anche il Progetto PASS, gli obiettivi e i servizi che verranno offerti in questa struttura in costruzione nel cuore di San Lazzaro, raccontando la necessità di trovare fondi per sostenerne la realizzazione.

Mancini ha seguito tutto con grande attenzione e partecipazione, e felice di aver accettato l'invito della Onlus e di aver conosciuto tanti piccoli pazienti, ha definito il reparto e l'attività di Bimbo Tu una vera 'eccellenza'.

Qualche settimana fa, a fare una visita a sopresa è stata la cantante Laura Pausini.