Dalle rose alle auto benedette, così Bologna celebra Santa Rita

Il 22 maggio via Zamboni si riempie di rose. E' il giorno di Santa Rita e la chiesa di San Giacomo Maggiore (con ingressi Piazza Rossini e via Zamboni) la celebrano con i i fiori.

Margherita Lotti, chiamata Rita, nacque Rocca Porena, in Umbria nel 1363. Nonostante la vocazione i genitori la diedero in moglie a un uomo violento, ma Rita fu paziente per tanti anni. Il marito venne ucciso e lei si ritrovò a pregare per gli assassini che a loro volta morirono, così venne accolta nel monastero delle Agostiniane. Si narra che mentre pregava, un raggio di luce partì dal Crocifisso, una spina si staccò dal capo di Gesù e le trafisse la fronte, procurandole una profonda ferita che la portò a un lungo martirio fino alla morte il 22 maggio del 1457.

Perchè le rose

La storia racconta che ormai alla fine dei suoi giorni, Rita chiese alla cugina, andata a farle visita, di portarle due fichi e una rosa dall’orto della casa paterna, ma era pieno inverno. Tuttavia la ragazza, una volta tornata a Roccaporena, vide in mezzo alla neve proprio una rosa e due fichi, così li raccolse e glieli portò. La rosa diventò quindi il simbolo della Santa che proprio per questo evento miracoloso viene definita "dei casi impossibili". Fu canonizzata nel 1900.

Nella chiesa di San Giacomo Maggiore, vi è una cappella dedicata alla Santa e un dipinto del XVIII secolo di un pittore bolognese poco noto, Galgano Perpignani, oltre a un reliquiario che conterebbe il suo velo.

La festa a Bologna

La chiesa di San Giacomo Maggiore il 22 maggio resta aperta dalle 6,30 alle 23. A mezzogiorno si tiene la preghiera della solenne Supplica per tutti i devoti. Alle ore 21,30, la tradizionale solenne benedizione a tutta la Città dalla porta della chiesa in piazza Rossini.

Le rose vengono distribuite o benedette anche il giorno prima della festa e il giorno dopo. Il giorno di Santa Rita vengono benedetti anche i veicoli in via Selmi.

Anche la Parrocchia di Santa Rita, in via Massarenti 418, festeggia il 22 maggio: Sante Messe alle 7.30 (presso le Monache), 8.30, 10, 11.30 (con supplica), 17.00, 18.30. Per tutta la giornata (dalle 7.30 alle 20) benedizione

automezzi e distribuzione rose benedette, sotto al portico.