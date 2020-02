Sanremo 2020, la scaletta della seconda serata: sul palco Elettra Lamborghini

E' tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Appuntamento su Ra1 dalle 20:30 alle 20:40 con 'Prima Festival', e dalle 20:40 la seconda parte della manifestazione con le esibizioni dei cantanti in gara. Ieri l'apertura del Festival che ha registrato un boom di ascolti, e stasera in tanti sperano che l'attenzione resti altissima. Ma chi si esibirà stasera? Tra i big ci sarà l'ereditiera e cantante bolognese Elettra Lamborghini, al suo primo debutto all'Ariston...ma vediamo insieme la scaletta..

Scaletta Sanremo 5 febbraio 2020

In attesa della scaletta definitiva, sul palco saliranno:

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michelle Zarrillo

Una serata che sarà anche ricca di ospiti!! Non resta che attendere ...

Chi sono i cantanti in gara e le canzoni

I 24 cantanti in gara sono: Alberto Urso (Il sole ad est), Achille Lauro (Me ne frego), Anastasio (Rosso di rabbia), Bugo e Morgan (Sincero), Diodato (Fai rumore), Elettra Lamborghini (Musica e il resto scompare), Elodie (Andromeda), Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Francesco Gabbani (Viceversa), Giordana Angi (Come mia madre), Irene Grandi (Finalmente io), Le Vibrazioni (Dov'è), Levante (Tiki Bom Bom), Junior Cally (No Grazie), Marco Masini (Il confronto), Michele Zarrillo (Nell'estasi o nel fango), Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso), Piero Pelù (Gigante), Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr), Rancore (Eden), Raphael Gualazzi (Carioca), Riki (Lo sappiamo entrambi), Rita Pavone (Niente – resilienza 74) e Tosca (Ho amato tutto). Le Nuove Proposte sono: Leo Gassman, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia, Tecla Insolia, Matteo Faustini e Gabriella Martinelli e Lula.