Docente universitaria per un giorno clarinettista ferrarese all’Alma Mater

Arianna Tieghi, clarinettista ferrarese, sarà ospite per il terzo anno consecutivo all’Alma Mater grazie alla richiesta della professoressa Elisabetta Pasquini. L’invito nasce dalla volontà della professoressa, all’interno del suo insegnamento di “storia degli strumenti e dell’orchestra” inserito nel corso di Laurea Magistrale in Discipline della musica e del teatro, di far toccare con mano e ascoltare dal vivo alcuni strumenti: in questo caso il clarinetto. Arianna Tieghi, diplomata in clarinetto al Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria, si è poi laureata in Didattica della musica e abilitata all’insegnamento del clarinetto negli istituti secondari di primo grado (scuole medie). Ha vinto il concorso del Ministero della Pubblica Istruzione bandito nel 2016 come docente di clarinetto in un liceo musicale della provincia. Si è laureata anche in Lettere classiche presso l’Università di Ferrara con una tesi dal titolo “Fonti classiche per uno strumento musicale celtico, il karnyx”. Quest’anno è insegnante di sostegno presso l’”I.C. 7 A. Manzi” di Ferrara. Durante la lezione di mercoledì prossimo, 14 febbraio, Arianna presenterà le peculiarità tecniche, i tagli, i registri e gli effetti contemporanei che il suo strumento può produrre attraverso l’esecuzione di estratti da Mozart, Beethoven, Ravel, Rimski-Korsakov, Prokof’ev, Stravinskij, Gershwin, Kovacs, Bucchi, etc.