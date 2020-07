A un bolognese il premio Racconti per Corti 2020

Il vincitore della sezione per Corti di Racconti nella Rete 2020 organizzato da Luccautori è il medico bolognese Andrea Masotti, autore del soggetto “Il profeta del ring” scelto dalla Giuria tecnica. Il cortometraggio, che verrà realizzato a Lucca dalla Scuola di Cinema Immagina diretta da Giuseppe Ferlito, sarà presentato in anteprima assoluta sabato 3 ottobre a Villa Bottini. La giuria del Premio, constatando la buona qualità dei testi pervenuti, riserva una menzione speciale ai soggetti “Il genio della lampadina” di Roberto Contini , “Dialoghi” di Ottavio Mirra, “Morire: infinito presente di amare” di Nicola Buoso, “Un po’ di movimento” di Marco Floridia. La storia. In una palestra di periferia si affrontano due pugili dilettanti. Alla presenza di pochi spettatori allibiti si affrontano un pugile dai bicipiti scolpiti accompagnato da un allenatore esperto e un avversario segaligno con il sorriso angelico intimamente certo di un facile trionfo. La sua fiducia è riposta nei consigli del coach, un allampanato signore in abiti modesti e antiquati che ai margini del ring regge tra le mani una Bibbia. Le direttive del coach predicatore ripetono frasi evangeliche che interpretate in senso letterale invitano alla bontà, a subire con gioia le avversità senza reagire, a offrire l’altra guancia, a non temere per la propria salute corporale perchè questa è la giusta strada per il successo. Fiducioso nei consigli paradossali, versetto dopo versetto, pugno dopo pugno, tutti regolarmente incassati, il pugile guidato dal predicatore finisce al tappeto. E’ il momento atteso dal profeta del ring per intervenire e convertire alla misericordia l’avversario. Sarà ascoltato? Andrea Masotti dagli anni del liceo classico Marco Minghetti ha sempre proseguito a ideare e scrivere storie, cogliendo e alternando generi diversi: storico, drammatico e umoristico come nel soggetto premiato da Luccautori. In passato racconti sono stati editi da Perrone, Nottetempo ( tra i vincitori di Racconti nella Rete 2008 ) e Damster. E’ anche autore di romanzi: l'ultimo dei quali: “Il miracolo segreto” pubblicato da Pegasus Edition. Il Premio Racconti per Corti viene assegnato dal 2010 e ha visto nell’albo dei vincitori “La scatola di cartone” di Giuseppe Sanalitro, “Amore cieco” di Alessandro Russo, “Il cappotto” di Roberto Ricci. “Il coraggio uno non se lo può dare” di Delia Mazzocchi, “Palline di pane” di Matteo Agamenone, “Acetone” di Marco Moroni, “Tale padre tale figlia” di Alex Creazzi, “La partita” di Giorgio Marconi, “Peccato capitale” di Donatella Mascia, “Non lo faccia” di Katia Colica.