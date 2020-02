Siamo a ridosso della intersezione tra la via Emilia e via della Pietra, vicino a una area dismessa da anni. Nella foto qui allegata si vede la base dell'albero e il pericoloso sollevamento del marciapiede sottostante. Situazione già segnalata all'amministrazione comunale e ai vigili . Il timore è che le perturbazioni, imprevedibili e sempre più violente negli anni , possano far cadere la pianta mettendo così a rischio l'incolumità dei passanti.

Giorgio Perantuono