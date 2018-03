Buongiorno,

scrivo da via Maria Gaetana Agnesi (Bologna). Segnalo l’ennesimo scempio che si sta per compiere. Un albero sano a robusto verrà presto abbattuto senza nessun motivo, la stessa sorte è capitata a quello affianco l’anno scorso e prima ad altri. È possibile fare qualcosa per evitarlo???? Altri del quartiere non sanno a chi rivolgersi.