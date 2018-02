Assistenza domicilare via Marco Polo: ringraziamenti

Volevo ringraziare le infermiere tutte, dell’assistenza domiciliare di Via Marco Polo. Spesso la sanità pubblica funziona su base volontaria, e cioè su personale che indipendentemente e a discapito di un welfere che fa acqua da tutte le parti tenta ogni giorno di dare spazio alla propria sensibilità e al disagio di chi si trova di fronte, in un mondo che si disinteressa di fini e valori, e darle spazio è significativo. E’ finita un epoca, nel senso che l’assistenza domiciliare di Via Marco Polo, si è trasferita alla Casa della Salute del Navile, e come ogni cambiamento si lascia qualcosa indietro, ricordi, esperienze..vita vissuta. Grazie per tutto Monica Mereu