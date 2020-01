Studentessa bolognese riceve l'attestato di merito presso la Camera dei Deputati

Sara Mattei, 24 anni, di Medicina riceve l'attestato di merito presso la Camera dei Deputati.

Sara ha conseguito due lauree presso l'Università di Bologna: una triennale in Lettere Moderne e una magistrale in Comunicazione Pubblica e D'impresa. E' stata inserita in un elenco di giovani laureati meritevoli e questo lunedì 27 gennaio a Roma ha partecipare alla Cerimonia di premiazione organizzata alla Camera dei Deputati dove le hanno consegnato una pergamena di merito e e rilasciato un Attestato di Professionista Accreditato presso la Fondazione Italia USA.