Via Audinot: "Quel furgone da mesi su un carico/scarico"

"Vorrei farvi una segnalazione alquanto curiosa - ci scrive un lettore - "In Via Rodolfo Audinot, appena svoltato da via Saragozza, c'è un piccolo carico scarico merci da 2 posti (quelli da 20minuti tanto per intenderci). Vi è parcheggiato un furgoncino grigio con all'interno vari attrezzi da diversi mesi. Per quantificare i diversi mesi vi basti pensare che era lì da tre settimane prima che arrivasse il Papa".

"E' stato rimosso durante la visita del Pontefice. Salvo poi esserci riparcheggiato esattamente il giorno dopo. Da quel giorno non si è mosso di un solo centimetro. Potrete trovarvi sopra la bellezza di 2 multe. I negozianti del posto avranno fatto perlomeno una ventina di segnalazioni alla Polizia Municipale, ma niente".

"Questa è la situazione di oggi: un veicolo può stare tre mesi in divieto senza "poterci fare nulla" e 30 segnalazioni valgono solo un controllo. In tre mesi la Municipale è passata la bellezza di 360 volte (360 non è un numero casuale 30x3x4 volte al giorno) con telecamera senza fare un passo per capire quello che succede ogni giorni in zona. Pare che l'unico obiettivo sia fare fatturato".