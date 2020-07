Ancora una volta non ci smentiamo. Tper non riesce a controllare nè gli accessi, nè l'utenza. Gli autobus sono sempre murati di persone senza rispetto per la vita altrui.

Però, poco fa, un controllore si è permesso di fare una multa ad un ragazzo senza biglietto. Sulla base di cosa dovremmo pagare il biglietto per un servizio pubblico fallace?