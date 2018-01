Sigilli al centro sociale Baraccano: "Atto di Forza del Quartiere Santo Stefano"

Una segnalazione giunge da un lettore, indicando che la Polizia Municipale ha apposto ieri i sigilli al centro sociale anziani del Baraccano, quartiere Santo Stefano. Ecco il testo della lettera: "La nuova dirigenza da sfoggio di efficienza al limite della legalità: questa mattina mentre un addetto era all'interno del circolo anziani del Baraccano a porte chiusa per le pulizie , ha fatto irruzione, sembra forzando il serramento con un cacciavite, la forza pubblica composta da vigili urbani accompagnati da un funzionario di quartiere per dare seguito alla procedura di sgombero dei locali. La procedura esecutiva di cui a memoria d'uomo non si ricorda così veloce confligge con i sedici anni per lo sfratto di Atlantide o con i dieci del Labas associazioni culturali filo anarchiche storicamente presenti nella stessa zona. Il circolo anziani e le associazioni no profit , tra cui una che si occupa di bambini portatori di handycap, si sono trovate letteralmente allo sbaraglio dovendo annullare programmi ed eventi programmati ben prima delle delibere del quartiere. Viene spontaneo assimilare l'operato del quartiere agli sfratti per morosità dei proprietari d'immobili che devono al momento dell'intervento della forza pubblica , tempi biblici dalla richiesta, incaricato un artigiano qualificato affinché provveda all'apertura del serramento, pena la mancata esecuzione. Eros venturini