Bologna - London - Bologna: Brompton World Championship e Prudential Ride London

Il 28 luglio si è svolta, sotto le finestre di Buckingham Palace, la gara per bici pieghevoli più competitiva del mondo. I ragazzi del CTBS, team ciclistico bolognese, hanno partecipato, in giacca e cravatta, con grande entusiasmo finendo a 4 minuti dalla campionessa olimpionica Emma Pooley in sella anch'essa alla sua Brompton. Il giorno successivo Simon Gergolet, bolognese di recente acquisizione, ha partecipato alla Prudential Ride London 100 miglia, terminando la gara primo fra gli italiani e ottenendo un tempo fra i primi 50 su quasi 30.000 partecipanti. Ecco il link al video dell'esperienza londinese: https://www.youtube.com/watch?v=NOQo3ULytfo Il presidente Stefano Pambianchi, ribadisce l'interesse del team a partecipare a manifestazioni ciclistiche fuori dl territorio bolognese e si augura di riuscire a portare alla Prudential del prossimo anno un numero superiore di corridori.