Un bolognese alla Brompton World Championship 2018

In una tranquilla sera di mezza estate, in una Londra palesata per l’evento ciclistico dell’anno, 550 scatenati in giacca e cravatta si sfideranno sotto le finestre della Regina Elisabetta nella Brompton World Championship. La gara ciclistica è inserita all’interno della manifestazione Prudential Ride London una “passeggiata” di 100 miglia (160km) che vedrà la partecipazione di 30.000 ciclisti di tutte le età. La Brompton World Championship avrà luogo su un circuito disegnato attorno al parco di St. James il 28 Luglio prossimo alle 19,10 (notare la precisione del popolo britannico ospitante!) in sella alle famose biciclette pieghevoli “Made in London” Brompton su 8 giri per un totale di 16km Dopo quasi 23 anni di latitanza dalla nostra città, Gian Luca Corradi, bolognese rientrato da Londra sarà ai nastri di partenza per sfidare gli altri contendenti al titolo con la sua inseparabile Brompton nera. Grazie al supporto tecnico di Armaroli Bike World la Brompton di GLC è tornata alla massima efficienza dopo anni di “onorato” servizio da pendolare e shopping urbano. Brompton è la più famosa bici pieghevole del mondo, capolavoro di ingegneria meccanica, interamente progettata e costruita a Londra è riuscita a conquistare anche il mercato cinese. La sua facilità di apertura e il peso contenuto l’hanno resa il partner ideale per i pedalatori delle aree metropolitane, che non necessitano di lucchetti e possono sfruttare, in combinata con la bici, qualunque mezzo di trasporto. Possedere una di queste biciclette non è però sufficiente! Il dress code dei partecipanti è fondamentale e prevede “abbigliamento urbano” possibilmente giacca e cravatta per gli uomini e tailleur per le donne, sono concessi i pantaloni corti solo a trequarti tipo bermuda. Una giuria speciale attribuirà un premio al miglior outfit urbano/sportivo Di seguito il link alle immagini della passata edizione https://www.facebook.com/pg/BromptonBicycle/photos/?tab=album&album_id=1719900354705846 e il video ufficiale dell’evento https://youtu.be/pJX-mwCHJpg Qui l’intervista di Match il Pallone Gonfiato a Gian Luca Corradi durante la presentazione dell’evento https://www.facebook.com/1853550178258098/videos/2065982603681520/