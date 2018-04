Una segnalazione arriva da via Carracci, dove un'auto è stata immortalata mentre staziona sopra il marciapiede ciclabile. Non è chiaro l'auto se stesse marciando oppure solo in sosta, ma chi ha scattato la foto ironizza: "Doveva essere proprio un'urgenza per utilizzare la ciclabile di via Carracci. Eppure non vi sono punti di emergenza alla Casa della salute del Navile. Sarà mai una corsa verso il bagno? Slalom tra le bici e via, verso nuove avventure".