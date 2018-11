Drogheria della Pioggia: c'è il defibrillatore di strada, staccano il cartello che lo indica

Un infarto preso in tempo, poco più di un anno fa, da parte del droghiere e di un tassista. L'altra sera però due persone hanno asportato una delle etichette che indica la presenza del defibrillatore in strada dai muri d'angolo della celebre Drogheria della Pioggia. Una indicazione appunto già servita per soccorrere un uomo, salvato dall'infarto in extremis.

A denunciare l'accaduto è la stessa drogheria, con tanto di video di sorveglianza pubblicato sui social che immortala il duo in azione, forse per goliadria o forse per portare a casa un 'souvenir' della serata. "Speriamo che nella sua vita non debba mai avere bisogno di soccorso" è il laconico commento.