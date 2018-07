Romanticissimo Flashmob in centro, protagoniste Elena e Eleonora

Una bella sorpresa domenica primo luglio per Elena quando è spuntato un autobus scoperto con 10 ballerine che hanno ballato la canzone di Bruno Mars -I Think i wonna marry you -e un cartello in aria diceva Elena mi sposy? Allorché Elena commossa si è alzata in piedi insieme a Eleonora e con una bella poesia e di sottofondo la loro canzone A te di Jovanotti Eleonora si è inginocchiata e le ha chiesto la mano davanti ad una folla commossa e applaudiva ad un amore così diverso ma così grande. Elena ha risposto di sì e il 23 agosto si sposerànno alla sala rossa del comune si Bologna. Ok