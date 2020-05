Abito in un quartiere difficile, ma che possiede uno tra i più bei murales che abbia mai visto.. Il murales si trova in via Martelli a Bologna. Quando passo per quella via con il mio cagnolino alzo lo guardo e all'improviso sento che mi trasmette una grande energia e mi da la forza e il coraggio per andare avanti.. Vorrei che succedesse a tutti quelli che in questo periodo non se la passano bene.. Venite a vederlo anche voi! Provare per credere. Forza!