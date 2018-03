I graffitari di domani...

In occasione della mostra di ZHANG DALI: SERVIZI EDUCATIVI GENIUS BONONIAE : Tag MA COME??????

Mentre gli ammirevoli alunni del Liceo Minghetti rimuovono i graffiti (tag) e tutta Bologna non sa più cosa inventarsi per combattere i graffiti (vedi il comitato NO TAG) , io rimango allibita nel leggere che qui si insegna ai bambini a creare la propria TAG!

Cosa vi aspettate quando crescono? tutti artisti ? ...bah! questa l'ha pensata proprio un GENIUS! "(...) così faremo in laboratorio, creeremo una nostra tag, che ci descriva e racconti, per poi condividerla con i compagni."