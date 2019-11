Consegne a domicilio sotto il diluvio, i riders: "Collega ha avuto grave incidente, azienda paghi infortunio"

"Sabato sera sotto un vero e proprio diluvio, un rider di deliveroo della nostra città, ha subito un grave incidente durante il proprio turno di lavoro. o comunicano i rider di Just Eat, aggiungendo dettagli sullo stato di salute del ragazzo "che nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico".

L'incidente riporta d'attualità le richieste dei ciclofattorini organizzati in merito a più tutele per il settore. "È ora di smetterla di parlare di fatalità", si legge in una nota dove si specifica anche che "l'azienda paghi tutte le spese mediche e una quota per infortunio al nostro collega, perchè i mandanti di questi incidenti sono le piattaforme stesse, ed i loro algoritmi che ci costringono a pedalare più veloce, a rischiare, solo per potere continuare a lavorare".