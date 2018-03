Ecco le ciclabili di Bologna e lo stato in cui versano

Queste sarebbero le ciclabili premiate FIAB? Perdonatemi ma dopo aver letto l'artico relativo la premiazione FIAB dell'altro giorno era impossibile non fare questa segnalazione. Quelle nelle foto sono solo due degli esempi di come sono realmente le piste ciclabili di Bologna e dello stato in cui versano. Tranne poche eccezioni i tracciati vengono realizzati su improbabili marciapiedi tra buche, radici di alberi, asfalto dismesso oltre a fare lo slalom tra i pedoni che, giustamente inveiscono al passaggio dei ciclisti. Chi scrive candidamente si domanda: "ma una premiazione o riconoscimento, non dovrebbe indicare uno stato di eccellenza in qualcosa?" O le definizioni della lingua italiana sono cambiate per permettere di prendere per i fondelli le persone?