Le Tea Sisters a Imola

Sarà una domenica da vere amiche! Domenica 25 Marzo le Tea Sisters, amiche inseparabili nate dalle storie raccontate da Tea Stilton vi aspettano a Imola, al Centro commerciale Leonardo, pronte a un pomeriggio di avventure e sorprese.

Dalle 15 : - angoli lettura per vivere storie emozionanti ed avventurose - area trucco e acconciature, dove farvi truccare e pettinare come una Tea Sisters - incontri, foto e autografi con le Tea Sisters - laboratori creativi, decorazione biscotti e tante sorprese - alle 17.30 non perdete lo spettacolo “Niente è come sembra”, un mistero da risolvere insieme alle Tea Sisters Un pomeriggio da non perdere, da vivere con le vostre migliori amiche e dove scoprirete che la vera amicizia è il bene più prezioso. Tea Sisters, più che amiche, sorelle Gadget e sorprese per tutti! Ingresso gratuito Manda una email a info@leftloop.com con oggetto “Tea Leonardo” e ritira un gadget speciale, un bracciale da vera amica! Info e dettagli Centro Commerciale Leonardo Viale Amendola 129 Imola 0542/626756 https://www.facebook.com/events/169529573689775/?ti=icl

Gallery