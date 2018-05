Zona Massarenti: auto in slalom nei Giardini Novara

Automobilisti che non ci pensano due volte e salgono con le auto sul prato dei giardini per accorciare il loro percorso. La segnalazione arriva dalla vicina via Venturoli, dove da tempo diversi inquilini dei palazzi a fianco segnalano il fenomeno.

"E' da parecchio tempo che alcune auto provenienti da Via Crociali (strada chiusa), per evitare un giro più lungo di poco più di 50 metri, preferiscono immettersi direttamente sulla ciclabile dei Giardini Novara e da questa sfociare in Via Venturoli" rivela una residente.

"Per evitare questa manovra -riprende l'inquilina di un palazzo a fianco dei giardini- è stato posto, dopo varie segnalazioni, un fittone in mezzo alla ciclabile. Questo però non ha fermato i furbetti, i quali adesso dal fondo di Via Crociali passano direttamente sui prati dei Giardini, aggirano il fittone e proseguono allegramente su via Venturoli".