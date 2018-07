Atti vandalici e Mobike: una bici gettata nel laghetto dei Giardini Margherita

E' successo di nuovo. Uno o più vandali hanno ben pensato di gettare una delle Mobike (le biciclette del bike sharing partito da qualche settimana e già un grande successo) nel laghetto dei Giardini Margherita. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, certo è che osservare quella macchia arancione che trapela dalle acque del bacino di certo non fa ridere, di certo non fa pensare a un gesto coraggioso, nè tantomeno divertente.