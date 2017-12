Multe sui bus: "La legge è uguale per tutti, ma un pò di buonsenso non guasterebbe"

Buongiorno,

Lunedì 25 dicembre 2017, giorno di Natale, io e mio marito siamo rimasti fermi, con la macchina in panne, a Bologna, in via del Triumvirato, nei pressi di una Parrocchia, vicino al civico 36.

Dopo aver contattato la polizia municipale di Bologna per avere informazioni sul soccorso stradale ACI e sulla possibilità di lasciare l'auto ferma lungo la via, dove non esisteva divieto di sosta, abbiamo deciso di prendere l'autobus 91 alla fermata Birra, l'unico che portava alla stazione dei treni per poter tornare a Carpi,

La tabaccheria di fronte alla fermata era chiusa.

Abbiamo fatto presente al conducente del mezzo che eravamo senza biglietti, che la tabaccheria era chiusa e che avevamo l'auto in panne.

Ha risposto dicendo che era un problema nostro e che non era possibile acquistare i biglietti a bordo.

In zona Marconi sono saliti sul bus tre controllori.

Abbiamo spiegato loro che eravamo rimasti in panne con l'auto, che la tabaccheria era chiusa perchè era Natale, che non eravamo di Bologna, che non siamo soliti prendere autobus, che abbiamo chiesto di acquistare i biglietti a bordo al conducente, il quale ci ha riferito che non era possibile.

Abbiamo contattato per telefono la polizia municipale di Bologna per riferire il tutto.

La signora che ha risposto, la stessa che avevo contattato in precedenza, ridendo, mi ha detto che eravamo proprio sfortunati e che dovevamo pagare le sanzioni.

Concludendo, siamo scesi alla stazione dei treni e abbiamo pagato le due sanzioni tramite bancomat per un totale di ben 132,60 euro come da ricevute in allegato.

I tre controllori ci hanno detto che la legge è uguale per tutti.

Sì, la legge è uguale per tutti, ma un pò di buonsenso, nel giorno di Natale, non guasterebbe.

Ivana