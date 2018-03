La segnalazione di una lettrice: "Non esiste che in una tratta di strada Provinciale come quella che collega Molinella a Budrio, ci sia un disagio e pericolo del genere nel girare in una giornata così...soprattutto dopo una notte in cui aveva già nevicato copiosamente.... Se quando ce n'è bisogno davvero, gli spazzaneve non ci sono ... cosa li tenete impegnati sotto contratto a fare da metà novembre a metà aprile?"