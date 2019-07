Nidi luglio: "Ci avevano assicurato continuità, non è così"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Caterina, una mamma che ha riscontrato, insieme ad altri genitori, difficoltà nel servizio nido.

"Salve, scrivo perché questa mattina ho letto il vostro articolo sui nidi a Bologna e volevo segnalare un aspetto che non è stato trattato, ma che è molto importante. Con l'accorpamento dei nidi mio figlio si è trovato in una struttura nuova e il grosso problema è che all'accoglienza non sono sempre presenti le educatrici di riferimento. Ovviamente il bambino trovandosi in una struttura diversa senza le sue figure di riferimento è spaesato e non vuole rimanere. Questa condizione ci costringe ad adattare i nostri orari di lavoro alla turnazione delle educatrici prendendo permessi e ferie.

Al momento dell 'iscrizione al mese di luglio non ci era stata prospettata questa situazione, anzi ci era stato spiegato che il cambio di struttura sarebbe stato caratterizzato dalla continuità per i bambini e invece ci troviamo a pagare un servizio che ci mette in difficoltà con il lavoro perché sicuramente quello che non è stato garantito a questi bambini è stata proprio la continuità. È una situazione inaccettabile!

Le educatrici presenti inoltre lamentano il fatto di essere troppo poche per il numero di bambini presenti, questo è un elemento che ovviamente non consente di garantire un adeguato controllo di bambini così piccoli!

Noi come genitori ci stiamo mobilitando affinché si trovi immediatamente una soluzione a questa situazione, in quest ottica vi chiedo di dare diffusione anche a questo aspetto della questione "nidi di luglio".