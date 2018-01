NO FUSIONE Bentivoglio - S.Giorgio: prosegue la raccolta firme per il NO

La raccolta firme per il NO alla FUSIONE di Bentivoglio con S.Giorgio di Piano continua capillarmente. Venerdì 26 mattina a Bentivoglio. Oggi domenica 28 mattina a San Marino di Bentivoglio e LUNEDI' 29 mattina a San Giorgio di Piano in Piazza, durante il Mercato. Soddisfatti dell'importante quantitativo di firme fino ad oggi raccolto , si continuerà capillarmente porta a porta sicuramente fino alla Assemblea Pubblica. Per ogni info o contatto : FaceBook : NO Fusione Bentivoglio-San Giorgio di Piano e-mail : nofusionebesgp@gmai.com