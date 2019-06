Panchine vuote a Villa delle Rose: le zanzare hanno divorato anche l'ultimo frequentatore

Stai pensando di trascorrere qualche ora al fresco del parco di Villa delle Rose, magari in compagnia dei tuoi figli o passeggiando col tuo amico a quattro zampe? Ti aspetta una brutta accoglienza. Appena entri, stuoli di zanzare, tigre e non, ti assalgono, aggredendo ogni lembo di pelle scoperto, e non solo: trapassano anche gli abiti leggeri. Anche quest'anno, evidentemente, il comune non ha fatto nessuna opera di disinfestazione dalle zanzare, che prolificano indisturbate e sono diventate le padrone assolute del Parco. Davvero un peccato non poter godere del verde e della frescura in queste calde giornate!