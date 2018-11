Sosta selvaggia in via Andrea Costa: auto parcheggiata su spazio Mobike

Buongiorno, premesso che non sono un abituale “utente Mobike”, stamattina però, dopo aver fatto caso che nelle più varie zone della città si è verificata la stessa cosa, voglio segnalare il continuo NON rispetto dello spiazzo adibito al cosiddetto bike sharing. Ora capisco che nel buon senso comune ed in una società normale, con un senso civile normale, non ci dovrebbe esserci la necessità di prevedere una delimitazione del suddetto “spiazzo” con divieto di accesso ad auto e moto, ma allo stato attuale penso si debba iniziare a pensare a qualcosa di simile.