"Topi, merce nascosta nell'erba alta e giacigli a cielo aperto: la situazione al parcheggio via Michelino"

Buongiorno, è da un mese circa che scrivo al Comune di Bologna affinchè venga effettuata la pulizia e il controllo del parcheggio di via via Michelino.

Abbiamo richiesto che il verde venga manutenzionato in quanto ci sono una marea di tane di topi, buttare l'immondizia la sera non è cosa semplice in quanto entrano tutti nei bidoni in cerca di avanzi di cibo.

Successivamente abbiamo segnalato un via vai con scambio di pacchettini di merce nascosta nell'erba alta per cui tutte le mattina assistiamo ad una vera e propria caccia al tesoro. In ultimo, qualcuno si è attrezzato con un giaciglio all'aperto per consumare atti sessuali a cielo aperto a tutte le ore del giorno (di cui si allegano due foto).

Siamo in piena città, è un attimo che mentre due stiano consumando un atto spunti senza notarli un genitore con un minore!

Il Comune è sempre stato contattato a mezzo PEC e ha sempre risposto, ma dicendo o che l'intervento è stato richiesto o che è stato passato ad altro ufficio in quanto non di competenza. Ovviamente, la situazione finale è che sono arrivate tante risposte, ma nessun fatto concreto.