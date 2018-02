Volevo segnalare la situazione del parco quando piove. Ho già fatto presente altre volte in Quartiere, ma nessuno se ne prende cura. Il problema è la raccolta foglie: vengono sbriciolate con il taglia erba creando una patina e la pioggia non drena nel terreno. Sembra strano ma quando piove a Bologna è sempre un evento eccezionale. Nel parco ci sono giochi per bambini e 2 scuole, materna e nido.