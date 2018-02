Piazza Trento e Trieste: indecoroso

Vi Segnalo lo stato indecoroso in cui si trova una parte di Piazza Trento Trieste (quartiere Santo Stefano-Mazzini) a Bologna: il chiosco (tale Balanzone fronte farmacia) bruciato 2 anni fa che doveva essere abbattuto entro l'estate scorsa almeno cosi' aveva comunicato il comune è ancora li presente causando problematiche igeniche (tutti vanno a fare la pipi li), ritrovo per piccioni e topi che dormono all'interno e nel tetto, pericolo di crolli in quanto la struttura è gravemente danneggiata e fatiscente e deturpa una piazza recentemente riqualificata.