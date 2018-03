Trovata piastrina militare, si cerca il proprietario

L'Associazione "Gruppo Ricerche Storiche" di Roma (https://www.facebook.com/grupporicerchestoriche/) sta effettuando una ricerca storica. Stiamo cercando i parenti di un militare di San Giorgio di Piano che si chiamava Barma Sergio, nato presumibilmente nel 1916. Stiamo facendo questa ricerca perchè è stata trovata la piastrina militare del soldato e la vorremmo restituire agli eredi gratuitamente.

Chiunque può darci informazioni sui parenti di questo militare ci può contattare direttamente sulla nostra pagina o alla mail: info@grupporicerchestoriche.it

Ci teniamo a precisare che non chiediamo soldi per questa ricera, così come per le altre ricerche che abbiamo effettuato e che sono andate in porto.

A richiesta possiamo fornire anche la fotografia della piastrina. Grazie per l'attenzione Maurizio