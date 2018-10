San Donato: alberi tagliati per ristrutturare il condominio

Abito in questa piazza da più di un anno e una delle mie grande passione sono i suoi belli alberi, il verde che ha, gli animali che abitano qui (usceli vari, inseti - specialmente le coccinelle - e pure dei belli e giovani pipistrelli). Sono uscita di casa per un viaggio lunedì mattina presto e ho visto delle persone che tagliavano i rami di un albero, cosa totalmente normale. Quando torno mercoledì sera, trovo tutti 8 alberi tagliati! Nella mattina dopo vado a leggere il cartello appeso: "permesso del comune di Bologna per il rifacimento condominiale" Mi chiedo, non è un può troppo tagliare 8 alberi sani per questioni estetiche? Veramente non era possibile lasciare qualche albero? In una città che si parla di smog, polvere cancerogene, blocco diesel euro 1,2,3, 4 ecc... Trovo assurdo che il comune permetta un atroce assassinato come questo. Mi dispiace tantissimo che un pezzo di verde si sia perso per dare spazio al grigio cimentato.