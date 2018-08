San Donato: bici rubate e Mobike danneggiate nel parco Parker-Lennon

Segnalazione da San Donato, per una serie di vandalismi ai danni delle Mobike, nei giardini Parker-Lennon. "È la terza Mobike danneggiata che noi cittadini vediamo nel parco in via Vezza e una ventina di bici abbandonate per il parco nell'ultimo mese. Se viene lasciata la bici per qualche ora nel parco Lennon di sicuro viene danneggiata, anche se è una Mobike. Noi siamo un Comitato di cittadini molto attivi e partecipativi per il verde in Quartiere. Abbiamo segnalato anche questo fenomeno. Nell'ultimo anno abbiamo constatato che i parchi in San Donato sono privi di controlli e abbandonati al degrado e a quelle persone che indisturbate bivaccano tutto il giorno. Anche per questi motivi abbiamo chiesto una pattuglia fissa in zona. Solo con la prevenzione e interventi mirati si può limitare il degrado tutelando i parchi e i beni della collettività. Noi continueremo a segnalare e a chiedere tavoli di incontro nel Quartiere San Donato- San Vitale per trovare delle soluzioni concrete". Nazario Voto, Comitato Bulldog Brioche "San Donato a 4 zampe".