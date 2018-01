San Giorgio di Piano: iniziata la raccolta Firme NO fusione

Oggi, lunedì 29 gennaio 2018, è iniziata anche a San Giorgio la raccolta firme per il NO FUSIONE. Giornata fredda con nebbia e tanta diffidenza. Come dice il saggio Natali, Presidente del Comitato del NO Fusione : " è faticoso e molto impegnativo raccogliere adesioni contro la fusione, ma non demordiamo e continueremo nel nostro intento". Però Teresa, Io , Gobbato e tutti i volontari presenti in piazza a San Giorgio non possiamo non gioire per le firme raccolte.... poche o tante non so, ma tutte di alta qualita'. In particolare mi riferisco a quei due giovani studenti universitari che abitano e risiedono a S.Giorgio e studiano alle Università di Bologna e di Roma. Grazie a tutti i firmatari e a Teresa e Gobbato, sempre presenti. Al prossimo Lunedì sempre a S. Giorgio o Venerdì a Bentivoglio.