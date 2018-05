Strabologna 2018: 'Sul bus 13, strapieno, per andare alla gara'

Per gli iscritti alla gara gli autobus erano gratis, ma l'alta partecipazione alla Strabologna 2018 ha messo a dura prova alcuni partecipanti alla gara, ancora prima del via.

E' la segnalazione che arriva da un partecipante della gara podistica andata in scena la scorsa domenica. Così ci racconta Francesco, 46 anni, che la mattina intorno alle 9:45 ha cercato di prendere, insieme a tanti altri podisti, il bus 13 per arrivare a destinazione.

"Eravamo in centinaia, con la maglietta celeste, alle fermate della periferia ovest, ad aspettare i mezzi pubblici per arrivare in centro. Ma i pochi mezzi erano strapieni, non riuscivamo nemmeno ad entrarci", lamenta Francesco.

Due sono stati i tentativi a vuoto, poi alle 10:15 un bus meno affollato, alla fermata di Ponte Lungo. "Abbiamo raggiunto il centro -continua il podista- ma non dico in quali condizioni abbiamo viaggiato: una signora anziana ci ha rimesso la borsetta che le si è chiusa tra le porte e si è letteralmente spezzata. Ad ogni fermata le porte non si chiudevano. Un incubo". Scesi dal bus e arrivati sul posto dopo il tratto a piedi dovuto alla chiusura del centro, la gara era partita da 10 minuti. "Peccato -conclude Francesco- è stata l'unica nota stonata di una giornata e una organizzazione perfette".