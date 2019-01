Treno regionale, la denuncia: "Servizi inservibili, ecco come si presentano'

Ci srcive un lettore: "Da oltre 10 anni viaggio da pendolare in treno sulla tratta Forlì-Bologna e assisto al progressivo deterioramento del servizio offerto da Trenitalia. In tanti anni ne ho viste e vissute tante, a bordo treno o in stazione, molte volte segnalando i problemi incontrati a Trenitalia (spesso invano) e tante altre volte non ho fatto alcuna segnalazione. Oggi ho deciso di farlo, sperando che la mia segnalazione possa servire a migliorare la situazione. Spesso sui Regionali i servizi igienici sono in pessime condizioni oppure non funzionanti: in particolare spessissimo manca l'acqua dai rubinetti e le toilettes sono in condizioni piuttosto fatiscenti".

Il racconto prosegue: "Ore 8:45 circa del 07 gennaio. Cerco una toilette sul treno Regionale 6462 (partenza da Rimini alle 7:30 e arrivo a Bologna ore 9:05). Da metà treno vado verso la coda: Tutti chiusi con sulla porta l'adesivo "Fuori servizio", tutti tranne l'ultima, una toilette di quelle grandi, atte ad ospitare anche utenti in carrozzella. Il WC era 'pieno', in condizioni inutilizzabili. Ritorno verso la testa del treno, supero la posizione da cui ero partito e continuo a trovare tutte le toilettes chiuse con il cartello "Fuori servizio", tranne l'ultima, in testa al treno, che non si apriva, forse occupata. Vado dal capotreno e gli segnalo il problema: questi mi sminuisce il problema dicendo che almeno una toilettes funzionante in utto il treno ci doveva essere e mi invita a riprovare nella toilette in testa al treno. Riprovo, nulla; busso, nulla. Chiedo un suo intervento. Prova lui, e solo con una spallata riesce ad aprire la porta. Entro e il bagno è nelle condizioni della foto allegata, con un pannello a copertura di un quadro elettrico a penzoloni, mezzo staccato, il WC decisamente poco invitante e l'acqua dal rubinetto per le mani completamente mancante. L'acqua devo dire che manca quasi sempre su questi treni, ma una situazione del genere per le toilettes mi è parsa davvero estrema, degna di essere segnalata. Se su un treno in queste condizioni un utente, magari anziano, dovesse trovarsi in una situazione di bisogno urgente? Credo che se si fa un treno, vada garantito un servizio con un minimo di decenza e quanto viene offerto oggi sembra spesso decisamente al di sotto dei limiti di accettabilità e rispetto per i viaggiatori e la salute pubblica".