Non di rado sentiamo parlare, particolarmente, nei periodi estivi di notti bianche ispirate il più delle volte a tematiche variegate. Perché dunque non istituirne una a Bologna, dedicata al lavoro? Risulterebbe unica nel suo genere. Ponendo il capoluogo dell’Emilia, artefice primario. La prima notte bianca del lavoro; in Italia. Un’idea semplice, ma efficace, per puntare i riflettori; nei riguardi di una annosa questione, quale, la disoccupazione. Vincenzo