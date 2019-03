Escrementi umani ed animali ovunque : nelle vie , sotto i portici, nei parchi pubblici . Dobbiamo confermare quello che dice la Guida Lonely Planet a proposito di Bologna ? " E' una città bellissima ma puzza di urina...". Dobbiamo rassegnarci a vivere in una città sporca e maleodorante ? Oppure pensare che calpestarla in fondo porti solo "fortuna" ? Io sono indignato per questa situazione di sempre maggiore degrado, di noncuranza e di inciviltà ! Occorre provvedere e con urgenza.