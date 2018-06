Via Bentivogli: "PARCHETTO ANTI DISABILI E ANTI CANI"

PARCHETTO ANTI DISABILI E ANTI CANI Ormai è da tempo che questo parchetto- area per cani è lasciato a se stesso, abbandonato allo sfascio più totale. Ci siamo uniti e abbiamo chiesto in qualsiasi modo al comune, come persone e come associazione cirenaica che venisse fatto qualcosa: un minimo di illuminazione, qualche panchina, riparare le molteplici buche e riassestare il terreno in modo da non fare accumulare acqua appantanata per settimane. Con noi preciso che ci sono anche disabili in sedia a rotelle che accedono all’area con i loro fedeli cani e nelle condizioni attuali l’acceso è impossibile e per questo abbiamo chiesto anche una piccola passerella. La risposta è stata aggiungere un tombino e mettere un corridoio di ghiaia all’ingresso. Tutto si è fermato lì. Abbiamo ricontattato le autorità per chiedere come mai tutto si era fermato lì e facendo notare che con la ghiaia l’accesso per un disabile al parchetto era peggiorato visto che le ruote restano incastrate e che i cani si ferivano alle zampe. La risposta sapete quale è stata? Mettere altra ghiaia per tutto il parchetto. A questo punto c’è un solo modo per definire questo luogo di aggregazione e spensieratezza per i nostri amici a 4 zampe. IL PARCHETTO ANTI-CANI E ANTI-DISABILI