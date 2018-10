Capo di Lucca: "Da mezzanotte in poi ubriachi, tossici, chiasso e atti osceni"

«Per quale motivo noi residenti in via Capo di Lucca e dintorni dobbiamo continuare a non dormire sonni tranquilli a causa di ubriachi e tossici che affollano i bar della zona e fanno rumore e atti osceni nelle nostre strade? Usciamo la mattina e troviamo per terra qualsiasi cosa fra preservativi e cerotti, vomito ed escrementi». Dalla denuncia della cittadina pare che la situazione sia così ogni sera della settimana, per poi esasperarsi nel corso del weekend.

«Di solito dopo una certa ora sono proprio i gestori dei vari locali che chiedono alla clientela di non fare rumore, invece i gestori dei locali della nostra zona evidentemente non sono così disponibili e cortesi nei confronti dei residenti. A questo proposito dovrebbero intervenire le forze dell'ordine, il comune, la Polizia Municipale...».

«Visto il tasso alcolemico della gente che vedo passare sotto casa a quell'ora di notte non mi fido molto a fare foto e video allo scoperto...ma invito tutti a passare di qui una sera per capire quello che accade».