Via Fioravant: "Attraversamento ciclabile-pedonale non viene rispettato'

All'incrocio tra via Albani e via Fioravanti, l'attraversamento ciclabile-pedonale non viene rispettato dalle automobili che rallentano solo in prossimità della precedenza, ben oltre l'attraversamento, mettendo a repentaglio la sicurezza di biciclette che seguendo la pista ciclabile raramente ottengono la precedenza e rischiano di essere investite. Chiedo che vengano resi sicuri gli attraversamenti ciclo pedonali del tratto di via Fioravanti, con dissuasori o segnalatore adeguati in grado di migliorare la sicurezza. Grazie per l'ascolto Alessandro Quaglia