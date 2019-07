Via Fornace, aeroporto: parcheggio pieno di vetture a noleggio, e noi residenti?

Buonasera, volevo segnalare la situazione in questa zona già presente da diversi anni e negli ultimi anni peggiorata. Da quando è stato chiuso il parco acquatico e l'area è stata presa in gestione dall'aeroporto, noi residenti ci troviamo ad avere il parcheggio pieno di vetture a noleggio che vengono scaricate da bisarche o addirittura autobus o pullman che occupano i posti. Noi non abbiamo la possibilità di parcheggiare e a volte siamo costretti ad aspettare che qualcuno esca per parcheggiare in modo corretto. Parlo per mia esperienza, se non c'è posto sono costretta a parcheggiare sulla pista ciclabile (fatta in modo orrendo) , così i vigili mi hanno fatto la multa, oin alcuni casi le auto sono state portate via. Chiedo se è possibile trovare una soluzione o segnale il problema persistente ogni giorno di più. Cordiali saluti