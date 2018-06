Yoga con l'arpa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Venerdì 29 giugno Speciale sessione di YOGA con ARPA suonata dal vivo Le sessioni di yoga con musica dal vivo ci permettono di sperimentare un rilassamento più profondo a livello fisico, di sciogliere le tensioni emotive con maggiore velocità e intensità e di regalarci calma e chiarezza mentale. Nella prima parte verranno recitati semplici e potenti mantra per placare la mente e ricentrarci, seguirà una sessione di Asana distensive, con musiche specifiche, suonate dal vivo dall'arpa-terapeuta Marianne Gubri, per il potenziamento dei centri energetici (chakra). Nella seconda ora, sdraiati comodamente a terra, la musica dell'arpa ci condurrà in un piacevole stato di rilassamento con visualizzazioni guidate, per risvegliare la creatività e il contatto con l'energia vitale . Conducono: dott.ssa Federica Gorni Insegnante di Yoga certificata YOGA ALLIANCE (RYT 500), esperta di Meditazione con i Mantra, Presidente del Para-Tan Centre, Direttrice della Scuola di Mantra Yoga, allieva diretta del Maestro tantrico indiano Shri Param Eswaran. Ha seguito le sue prime lezioni di Hatha Yoga nel 1990. Tiene da anni corsi, conferenze e seminari di Yoga e Meditazione con i mantra in tutta Italia, per adulti e bambini. Ha prodotto tre CD di Mantra Yoga e Yoga Nidra. Ha pubblicato articoli sulla rivista SCIENZA & CONOSCENZA, su VIVERE LO YOGA e sul Portale CURE NATURALI. Sta scrivendo un libro sulla Scienza dei Mantra. Marianne Gubri arpista diplomata da Conservatori di Tours e Lannion in Francia, docente e ricercatrice in musicoterapia (IHTP di San Diego - California). Da anni compone le sue musiche e si dedica allo sviluppo della crescita personale attraverso lo studio di tecniche (yoga, meditazione, danze sacre...) rivolte al benessere, alla cura e all'armonizzazione dei potenziali umani. COSA PORTARE: vestiti comodi, tappetino, copertina per coprirsi, cuscino da mettere sotto la testa. Si pratica scalzi. POSTI LIMITATI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DOVE: via croara 7/1 a S.Lazzaro di Savena (BO) presso corte dell'abbadessa. QUANDO: venerdì 29 giugno ore 19.00-21.00 INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Marianne Gubri: info@mariannegubri.com tel. 320 1650086 Federica Gorni: info@paratan.it tel. 339 5461755