"Sei bolognese se...": 6 elementi distintivi del felsineo DOC

In un divertente film con Aldo, Giovanni e Giacomo "l'inganno della cadrega" era il test di milanesità a cui viene sottoposto il malcapitato uomo del Sud e che ha l'obiettivo di smascherarlo come tale dai Brambilla e Fumagalli di turno o riconoscerlo come lombardo vero e quindi accettarlo.

Se la scena si fosse svolta sotto le Due Torri invece che chiedere di prendere una cadrega (sedia in milanese) in un contesto ingannevole e ricco di altri oggetti, probabilmente la prova del nove sarebbe stata tipo "dai pure il tiro" o "metti questo nel rusco". per poi attendere l'esecuzione dell'ordine da parte dell'esaminato e trarre le dovute conclusioni.

Ebbene, come capire se siete davvero bolognesi? Grazie a tanti stereotipi!

1. "Sei bolognese se...": sei andato al palazzo almeno una volta nella vita per vedere il derby Virtus-Fortitudo. Dove per "palazzo" di intende il palazzetto dello sport di Piazza Azzarita.