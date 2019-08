Vuoi suonare con il maestro Peppe Vessicchio e le Vibrazioni?

Avete sempre sognato di far parte di un'orchestra importante? Questa potrebbe essere l'occasione giusta! Sono aperte infatti, le iscrizioni al bando per suonare con l’Orchestra “Sesto Armonico” del Maestro Peppe Vessicchio, nel nuovo tour 'Le Vibrazioni in orchestra con Peppe Vessicchio della rock band LE VIBRAZIONI nei più importanti teatri d’Italia.

Si tratta di un tour che partirà l’11 novembre dal Teatro Golden di Palermo: uno spettacolo unico, in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita.

È possibile iscriversi entro il 1 ottobre.

Le audizioni

L’Orchestra dell’Accademia “Sesto Armonico” fondata dal Maestro Peppe Vessicchio, indice un’audizione per eventuali collaborazioni per le attività concertistiche in programma nel periodo 2019/2020 per i seguenti strumenti:

6 Violini primi

6 Violini Secondi

4 Viole

4 Violoncelli

2 Contrabbassi

L'audizione sarà finalizzata nell'immediato alla formazione di un'orchestra d'archi per il tour con "Le Vibrazioni" che partirà dall'11 novembre al 12 dicembre 2019.



Le date del tour che toccherà anche Bologna

11 novembre – Teatro Golden – PALERMO

12 novembre – Teatro Impero – MARSALA (TP)

13 novembre – Teatro Metropolitan – CATANIA

15 novembre – Teatro Rendano – COSENZA

18 novembre – TeatroTeam – BARI

20 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

27 novembre – Teatro Tuscanyhall – FIRENZE

29 novembre – Teatro Colosseo – TORINO

2 dicembre – Teatro EuropAuditorium – BOLOGNA

5 dicembre – Gran Teatro Geox – PADOVA

10 dicembre – Teatro Nazionale – MILANO

12 dicembre – Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – ROMA

Le Vibrazioni

Il gruppo Le Vibrazioni nasce nel 1999 dall’incontro di quattro amici con la passione per il rock e gli anni ’70: Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda. Nel 2018 sono tra i protagonisti del 68° Festival di Sanremo con il brano “Così Sbagliato”, contenuto poi nel disco “V” (Artist First/L’Equilibrista). Nel 2019 pubblicano il singolo “Cambia” e festeggiano i 20 anni di carriera con un concerto – evento al Mediolanum Forum di Assago, insieme a tanti ospiti.